WildUmstritten vom 15.03.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 15.03.2023: WildUmstritten vom 15.03.2023
51 Min.Folge vom 15.03.2023
Kommunikationsberaterin Christina Aumayr-Hajek, Politikberater Daniel Kapp und der Kabarettist Florian Scheuba diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24