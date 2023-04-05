WildUmstritten vom 05.04.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 05.04.2023: WildUmstritten vom 05.04.2023
50 Min.Folge vom 05.04.2023
PULS 24 Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner, Krone-Journalistin Ida Metzger und der Ex-NEOS-Abgeordnete und Gastronom Sepp Schellhorn diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24