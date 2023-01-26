WildUmstritten vom 26.01.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 26.01.2023: WildUmstritten vom 26.01.2023
53 Min.Folge vom 26.01.2023
Schauspieler und Autor Florian Scheuba, Ex-NEOS-Politiker und Unternehmer Sepp Schellhorn und die ehemalige ÖVP- und FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages.
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24