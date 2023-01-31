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Wild Umstritten

WildUmstritten vom 31.01.2023

PULS 24Folge vom 31.01.2023
WildUmstritten vom 31.01.2023

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Wild Umstritten

Folge vom 31.01.2023: WildUmstritten vom 31.01.2023

52 Min.Folge vom 31.01.2023

Bei "WildUmstritten" am Dienstag sind Falter-Journalistin Eva Konzett, der ehemalige ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner und der Physiker Werner Gruber zu Gast. Sie diskutieren die Themen des Tages: Wahlbeben in Niederösterreich - Wie korrupt ist Österreich? - Soll der Westen Kampfjets liefern?

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