WildUmstritten vom 31.01.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 31.01.2023: WildUmstritten vom 31.01.2023
52 Min.Folge vom 31.01.2023
Bei "WildUmstritten" am Dienstag sind Falter-Journalistin Eva Konzett, der ehemalige ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner und der Physiker Werner Gruber zu Gast. Sie diskutieren die Themen des Tages: Wahlbeben in Niederösterreich - Wie korrupt ist Österreich? - Soll der Westen Kampfjets liefern?
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24