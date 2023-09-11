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Wild Umstritten

WildUmstritten vom 11.09.2023

PULS 24Folge vom 11.09.2023
WildUmstritten vom 11.09.2023

WildUmstritten vom 11.09.2023Jetzt kostenlos streamen

Wild Umstritten

Folge vom 11.09.2023: WildUmstritten vom 11.09.2023

51 Min.Folge vom 11.09.2023

Christoph Pöchinger, PR-Berater bei Policon, Ida Metzger, Innenpolitik-Leitern, Kronen Zeitung, Florian Scheuba, Kabarettist diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages: Zu Baustelle Schule, Rückholung einer IS-Anhängerin & Bidens Fähigkeiten als Präsident.

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