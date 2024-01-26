Wild Umstritten vom 26.01.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 26.01.2024: Wild Umstritten vom 26.01.2024
53 Min.Folge vom 26.01.2024
"Falter"-Journalistin Barbara Tóth, Hotelmanager Matthias Winkler und Politikberater Robert Willacker diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Bundeskanzler Nehammers "Österreich-Rede" – Wahlkampf gestartet – "Demokratie verteidigen"
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24