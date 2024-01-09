WildUmstritten vom 09.01.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 09.01.2024: WildUmstritten vom 09.01.2024
51 Min.Folge vom 09.01.2024
Peter Pilz, Johanna Hager und Florian Scheuba diskutieren bei Werner Sejka über die Pleitewelle bei René Benkos Signa, Probleme vor der anstehenden EU-Wahl, und chinesische E-Autos, die bald von der österreichischen Polizei gefahren werden.
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24