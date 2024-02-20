Wild Umstritten vom 20.02.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge 26: Wild Umstritten vom 20.02.2024
52 Min.Folge vom 20.02.2024
Kabarettist Florian Scheuba, "Kleine Zeitung"-Journalistin Barbara Haas und Kommunikationsmanager Ralf-Wolfgang Lothert diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Haben wir zu viel Geld? – Umgang mit Assange – Skigebiete schließen
Wild Umstritten
