Wild Umstritten
Folge 30: Wild Umstritten vom 28.02.2024
52 Min.
Sylvia Steinitz, Anneliese Rohrer und Silvia Grünberger diskutieren bei Werner Sejka über die ÖVP-Kritik am Kurz-Richter, die Baustelle Wohnen und das von Klima-Aktivist:innen blockierte Parlament.
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe: 0
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4