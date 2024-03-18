Wild Umstritten vom 18.03.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 18.03.2024: Wild Umstritten vom 18.03.2024
51 Min.Folge vom 18.03.2024
Der ehemalige FPÖ-EU-Abgeordnete Andreas Mölzer, der Ex-Nationalratsabgeordnete der Grünen Harald Walser und die stellvertretende "Standard"-Chefredakteurin Petra Stuiber diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Ewiger Putin – Eskaliert Gewalt? - Leerstandsfarce
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24