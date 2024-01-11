WildUmstritten vom 11.01.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 11.01.2024: WildUmstritten vom 11.01.2024
50 Min.Folge vom 11.01.2024
Eva Glawischnig, Stefan Kaltenbrunner und Silvia Grünberger diskutieren bei Werner Sejka über die beiden gestarteten U-Ausschüsse, Pläne bei einem rechten Geheimtreffen und warum es immer weniger Grundwehrdiener gibt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24