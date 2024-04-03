Wild Umstritten vom 03.04.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 03.04.2024: Wild Umstritten vom 03.04.2024
52 Min.Folge vom 03.04.2024
"Exxpress"-Herausgeberin Eva Schütz, Kommunikationsberater Rudi Fußi und der ehemalige Nationalratsabgeordnete für die Grünen Peter Pilz und diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Spionage-Krimi – "Unsere" Leitkultur – Aufreger ORF-Gehälter.
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 4: ProSiebenSat.1 PULS 4