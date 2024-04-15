Wild Umstritten vom 15.04.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 15.04.2024: Wild Umstritten vom 15.04.2024
51 Min.Folge vom 15.04.2024
"Falter"-Chefredakteur Florian Klenk, PR-Berater Rudi Fußi und "Welt"-Chefreporterin Anna Schneider diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Innsbruck-Wahl: ÖVP-Debakel – Spionagesumpf – Iran greift Israel an
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24