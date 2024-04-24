Wild Umstritten vom 24.04.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge 51: Wild Umstritten vom 24.04.2024
Folge vom 24.04.2024
Der ehemalige FPÖ/BZÖ-Verteidigungsminister Herbert Scheibner, "Falter"-Journalistin Barbara Tóth und "Express"-Herausgeberin Eva Schütz diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Finale im COFAG-U-Ausschuss – Spionage-Eldorado – Frauenrechte in Gefahr.
