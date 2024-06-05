Wild Umstritten vom 05.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge 69: Wild Umstritten vom 05.06.2024
52 Min.Folge vom 05.06.2024
Business-Coachin Sonja Kato-Mailath, Ex-FPÖ-Verteidigungsminister Herbert Scheibner und "profil"-Journalist Gernot Bauer diskutieren bei Wolfgang Schiefer über folgende Themen: Dauerthema Asyl? – Umschwung in Nahost? – Sobotka – Was bleibt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wild Umstritten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4