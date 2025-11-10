Bali-Bummelei und Wikinger Wahnsinn Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.11.2025: Bali-Bummelei und Wikinger Wahnsinn
Ab 12
Bei „Wild, Wild Wedding“ wird es international turbulent: Auf Bali bereitet Hochzeitsplanerin Julie die Feier für Chloe und Kye vor – doch tropische Regenfälle und chaotische Proben bedrohen die Traumhochzeit. In Deutschland wagen die erst 18-jährige Kathrin und ihr Verlobter Yassir eine Blitzhochzeit. Zwischen russischen und marokkanischen Traditionen sorgt Wedding-Planerin Peri für Struktur, während Familien und Gäste noch mit dem Kulturschock ringen. Und in Norwegen erfüllt ein kanadisches Paar seinen Traum von einer Wikinger-Zeremonie mit Schwertern, Pferden und jeder Menge Nervenkitzel.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.