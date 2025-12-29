Kleiderhorror und KinderalarmJetzt kostenlos streamen
Wild Wild Wedding
Folge vom 29.12.2025: Kleiderhorror und Kinderalarm
45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Bei Niklas‘ und Patricks Hochzeit droht das totale Chaos: Ein endloser Styling-Marathon, hektische Schlüsselsuche und eine Planerin, die völlig durch den Wind ist. Wird das Paar die Nerven behalten oder Wedding-Organisatorin Tine vor die Tür setzen? Jessica und René wagen in Herne endlich den großen Schritt – doch es drohen ein Kleider-Update in letzter Minute und der gefürchtete Hochzeitstanz. Werden sie stolpern, oder wird es ein magischer Moment? Bei Sandra und Basti in Callenberg herrscht derweil Raucher-Alarm und Kinder-Chaos: Ihre Hochzeitsplaner versuchen verzweifelt, die Horde zu bändigen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.