Wild Wild Wedding

TLCFolge vom 29.12.2025
45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Bei Niklas‘ und Patricks Hochzeit droht das totale Chaos: Ein endloser Styling-Marathon, hektische Schlüsselsuche und eine Planerin, die völlig durch den Wind ist. Wird das Paar die Nerven behalten oder Wedding-Organisatorin Tine vor die Tür setzen? Jessica und René wagen in Herne endlich den großen Schritt – doch es drohen ein Kleider-Update in letzter Minute und der gefürchtete Hochzeitstanz. Werden sie stolpern, oder wird es ein magischer Moment? Bei Sandra und Basti in Callenberg herrscht derweil Raucher-Alarm und Kinder-Chaos: Ihre Hochzeitsplaner versuchen verzweifelt, die Horde zu bändigen.

