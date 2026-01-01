Staffel 2Folge 1
Wildfire
Folge 1: Die letzte Spritztour
43 Min.Ab 6
Junior will ein selbständiges Leben führen und zu Hause ausziehen. Er will eine letzte Spritztour mit dem Porsche machen und stürzt dabei aber in den Fluss. Kris ist durch ihre gute Leistung beim Sandpiper Rennen, eine bekannte Person geworden.
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved