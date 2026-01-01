Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Wildfire

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 1
Die letzte Spritztour

Die letzte SpritztourJetzt kostenlos streamen

Wildfire

Folge 1: Die letzte Spritztour

43 Min.Ab 6

Junior will ein selbständiges Leben führen und zu Hause ausziehen. Er will eine letzte Spritztour mit dem Porsche machen und stürzt dabei aber in den Fluss. Kris ist durch ihre gute Leistung beim Sandpiper Rennen, eine bekannte Person geworden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wildfire
MOVIESPHERE

Wildfire

Alle 4 Staffeln und Folgen