Staffel 2Folge 10
Grünes LichtJetzt kostenlos streamen
Wildfire
Folge 10: Grünes Licht
44 Min.Ab 6
Nach dem Sturz mit Picaro im letzten Rennen macht sich Kris viele Vorwürfe. Nach einer Ncht in der Scheune der Davis Farm mit Kris, Junior und Matt, erfährt sie, dass Picaro bei dem Rennen gedopt war. Das ist nicht das einzige Geheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wildfire
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved