Staffel 2Folge 12
Wildfire
Folge 12: Starthilfe
44 Min.Ab 6
Kerry beruhigt Kris wegen des Vorfalls mit Gilliam mit zwei Flugtickets nach Paris. Gilliam verliebt sich unterdessen in Matt und will in seine Nähe ziehen. Junior überlegt daher, ihr seine Anteile der Farm zu verkaufen, um die Farm los zu sein.
