Wildfire

Wildfire - Staffel 2, Folge 2
44 Min.

Junior hat den Autounfall überlebt und erzählt von seinen Plänen, von der Farm in die Stadt zu ziehen. Kris ist überrascht und weiß nicht, wie sie reagieren soll. Die Rückkehr von Jeans Exmann Pete bringt ihre Beziehung zu Charlie in Bedrängnis.

