Staffel 3Folge 11
Das schwarze SchafJetzt kostenlos streamen
Wildfire
Folge 11: Das schwarze Schaf
43 Min.Ab 12
Jace, der Bruder von Kris, taucht überraschend auf der Raintree-Farm auf. Kris hat seine Existenz aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit absichtlich vor den anderen geheim gehalten. Nun will er die zerrütteten Familienverhältnisse wieder in Ordnung bringen. Junior feuert Kris als Jockey von Avatar.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wildfire
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved