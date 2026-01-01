Staffel 3Folge 4
VerstricktJetzt kostenlos streamen
Wildfire
Folge 4: Verstrickt
44 Min.
Nachdem der Wohnwagen von Kris abgebrannt ist, muss sie erstmal bei den Ritters einziehen. Doch schon bald findet sie eine Möglichkeit, schnell wieder eine eigene Bleibe zu bekommen: bei einem Wettkampf im Lassowerfen kann der Gewinner einen neien Wohnwagen gewinnen. Sie bittet Matt um Hilfe, ihr das Lassowerfen beizubringen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wildfire
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved