Staffel 3Folge 5
KompromisseJetzt kostenlos streamen
Wildfire
Folge 5: Kompromisse
45 Min.
Die Rennreiterin Tina Sharp taucht plötzlich wieder auf der Raintree-Farm auf. Sie soll beim nächsten Rennen den Hengst Avatar reiten. Doch die arrogante Tina macht sich mit ihrem Verhalten nicht gerade beliebt bei den anderen und gerät vor allem mit Kris immer wieder aneinander.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wildfire
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved