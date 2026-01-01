Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Wildfire

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 6
Kollaps

KollapsJetzt kostenlos streamen

Wildfire

Folge 6: Kollaps

44 Min.Ab 6

Ken David hat beschlossen, Flame aufgrund seines schiefgewachsenen Beines zu verkaufen. Eine Operation wäre viel zu teuer. Matt, Kris und Junior können Ken allerdings nochmal überreden, den Verkauf etwas zu verzögern. Sie wollen bei Wildfires Nachfolger eine Behandlungsmethode ausprobieren, die eine Operation eventuell unnötig macht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wildfire
MOVIESPHERE

Wildfire

Alle 4 Staffeln und Folgen