Staffel 3Folge 7
RivalinnenJetzt kostenlos streamen
Wildfire
Folge 7: Rivalinnen
44 Min.
Nach Kens Herzinfarkt entschließen sich Junior und Dani notgedrungen bei ihrem Vater zu bleiben. Ken wollte vor seinem Zusammenbruch noch ein wichtiges Geschäft abwickeln und bittet seine Kinder nun, ihn zu vertreten. Als Dani bemerkt, dass Kens Geschäftspartner Fred Hamilton versucht, die Familie übers Ohr zu hauen, will sie einen Anwalt einschalten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wildfire
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved