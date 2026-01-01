Staffel 3Folge 8
Wildfire
Folge 8: Bauchgefühl
45 Min.
Jean entscheidet sich, einige Jungtiere zu verkaufen, um die Raintree-Farm vor dem Ruin zu bewahren. Pablo gefällt diese Idee allerdings überhaupt nicht und hält diesen Schritt für einen großen Fehler. Er teilt ihr mit, dass der wohlhabende Scheich Omas Al Sayed Interesse an der Farm bekundet hat.
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved