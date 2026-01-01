Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHEREStaffel 4Folge 11
Hochzeit mit Hindernissen

Folge 11: Hochzeit mit Hindernissen

44 Min.Ab 6

Ken Davis ist nicht sehr erfreut, dass sein Sohn Junior und Kris heiraten wollen. Er versucht ihnen so viele Steine, wie möglich, in den Weg zu legen und die Hochzeit zu verhindern. Nachdem Jean wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde, erzählt Matt ihr von seinen Plänen, aus der Farm wieder einen erfolgreichen Rennstall zu machen.

