Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Wildfire

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 13
Endspurt, Teil 2

Endspurt, Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Wildfire

Folge 13: Endspurt, Teil 2

43 Min.Ab 6

Kris macht sich große Sorgen um Wildfire, der immer noch nicht zurückgekehrt ist. Als sie sich bereits mit dem Gedanken abgefunden hat, ihn nie wieder zu sehen, taucht er plötzlich wieder auf der Farm auf. Überglücklich beginnt sie mit dem Training für das bevorstehende Rennen. Auch Junior hat sich auf den Weg nach Hause gemacht, um Kris endlich zu heiraten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wildfire
MOVIESPHERE

Wildfire

Alle 4 Staffeln und Folgen