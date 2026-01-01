Staffel 4Folge 13
Wildfire
Folge 13: Endspurt, Teil 2
43 Min.Ab 6
Kris macht sich große Sorgen um Wildfire, der immer noch nicht zurückgekehrt ist. Als sie sich bereits mit dem Gedanken abgefunden hat, ihn nie wieder zu sehen, taucht er plötzlich wieder auf der Farm auf. Überglücklich beginnt sie mit dem Training für das bevorstehende Rennen. Auch Junior hat sich auf den Weg nach Hause gemacht, um Kris endlich zu heiraten.
Wildfire
Genre:Drama, Tiere
