Wildfire

Heilende Hände

Folge 3: Heilende Hände

45 Min.Ab 6

Dani eröffnet ihre eigene Pferdeklinik und hat den Tierarzt Dr. Noah Gleason eingestellt. Dieser hat damals schon Wildfire das Leben gerettet, als der Hengst einen schweren Unfall hatte. Doch kurz nachdem Dr. Gleason die Arbeit angefangen hat, wird er selbst zum Opfer eines Unfalls. Ein Pferd ist bei einer Untersuchung auf ihn gefallen und hat ihm dadruch das Bein gebrochen.

