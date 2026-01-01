Staffel 4Folge 3
Heilende HändeJetzt kostenlos streamen
Wildfire
Folge 3: Heilende Hände
45 Min.Ab 6
Dani eröffnet ihre eigene Pferdeklinik und hat den Tierarzt Dr. Noah Gleason eingestellt. Dieser hat damals schon Wildfire das Leben gerettet, als der Hengst einen schweren Unfall hatte. Doch kurz nachdem Dr. Gleason die Arbeit angefangen hat, wird er selbst zum Opfer eines Unfalls. Ein Pferd ist bei einer Untersuchung auf ihn gefallen und hat ihm dadruch das Bein gebrochen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wildfire
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved