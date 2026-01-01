Staffel 4Folge 4
Wildfire
Folge 4: In Flammen
44 Min.Ab 12
Eine Esoterik-Gruppe kommt zu Besuch auf die Raintree-Farm, die mittlerweile eine Ferienranch ist. Matt gerät jedoch gleich mit dem Leiter der Gruppe, Derek Polk, in einen Streit. Am liebsten würde Matt ohnehin den Ferienbetrieb auf der Ranch einstellen. Daher bittet er Kris, das Training mit Wildfire wieder aufzunehmen. Die jedoch lehnt das Angebot aus Angst vor Jean ab.
Wildfire
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved