Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Wildfire

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 7
Stolperfallen

StolperfallenJetzt kostenlos streamen

Wildfire

Folge 7: Stolperfallen

45 Min.

Kris will Flame für das bevorstehende DuPont-Rennen fit machen und entlockt ihm perfekte Zeiten. Außerdem will sie mit aller Kraft ihre Rennlizenz zurück bekommen, da es für Flame noch keinen passenden Jockey gibt. Mit Danis Hilfe gelingt es ihr, vor dem Rennkomitee eine überzeugende Rede zu halten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wildfire
MOVIESPHERE

Wildfire

Alle 4 Staffeln und Folgen