Staffel 4Folge 9
Wildfire
Folge 9: Das Versprechen
44 Min.Ab 6
Kris und Junior wollen sich heimlich in einer kleinen Kapelle das Ja-Wort geben. Doch dann ruft Matt aufgelöst bei Kris an und berichtet ihr, dass Jean ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie wurde beim Training von Wallach Nikaya getreten.
Wildfire
Genre:Drama, Tiere
6
