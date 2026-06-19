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Willkommen bei den Louds

Das Secondhand-Fahrrad / Der Meisterdetektiv

NickelodeonFolge vom 19.06.2026
Das Secondhand-Fahrrad / Der Meisterdetektiv

Das Secondhand-Fahrrad / Der MeisterdetektivJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 19.06.2026: Das Secondhand-Fahrrad / Der Meisterdetektiv

22 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6

Lincoln hat ein Mädchenfahrrad von seinen Schwestern geerbt. Doch weil er sich damit schämt, hat er eine Idee mit fatalen Folgen. // Lincoln wird zu Unrecht beschuldigt, die Toilette verstopft zu haben. Kann er den wahren Schuldigen ausfindig machen?

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