Das Secondhand-Fahrrad / Der MeisterdetektivJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 19.06.2026: Das Secondhand-Fahrrad / Der Meisterdetektiv
22 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6
Lincoln hat ein Mädchenfahrrad von seinen Schwestern geerbt. Doch weil er sich damit schämt, hat er eine Idee mit fatalen Folgen. // Lincoln wird zu Unrecht beschuldigt, die Toilette verstopft zu haben. Kann er den wahren Schuldigen ausfindig machen?
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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