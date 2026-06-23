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Willkommen bei den Louds

Kröten und Diademe / Zwei Jungs und ein Baby

NickelodeonFolge vom 23.06.2026
Kröten und Diademe / Zwei Jungs und ein Baby

Kröten und Diademe / Zwei Jungs und ein BabyJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 23.06.2026: Kröten und Diademe / Zwei Jungs und ein Baby

22 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 6

Lincoln will Lana anstelle von Lola zur Schönheitskönigin bei einer Misswahl machen. Doch das geht voll nach hinten los. // Um dem Besuch bei Tante Ruth zu entgehen, bietet Lincoln sich als Babysitter für Lily an. Clyde hilft ihm dabei.

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