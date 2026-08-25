Harte Jungs / Das GeduldsspielJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 25.08.2026: Harte Jungs / Das Geduldsspiel
22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6
Lincoln und Clyde übernachten in der Wildnis, um zu beweisen, dass sie "echte Kerle" sind. Dort warten jedoch einige Gefahren. Lincoln möchte unbedingt auf die Geburtstagsparty eines Mitschülers gehen. Um da hinzukommen, ist ihm jedes Mittel recht.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-5, Season 5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon