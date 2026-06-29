Der turbulente Tanzball / Jahrmarkt der EifersuchtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.06.2026: Der turbulente Tanzball / Jahrmarkt der Eifersucht
22 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Wegen seiner Schwestern hat Lincoln auf dem Schulballgleich vier Dates auf einmal - wenn das mal gut geht. // Lincoln freundet sich mit Loris Freund Bobby an. Doch Lori schmeckt es nicht, dass die beiden so viel Zeit miteinander verbringen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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