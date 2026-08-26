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Willkommen bei den Louds

Ein Clown für alle Fälle / Der Schneefrei-Horror

NickelodeonFolge vom 26.08.2026
Ein Clown für alle Fälle / Der Schneefrei-Horror

Ein Clown für alle Fälle / Der Schneefrei-HorrorJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 26.08.2026: Ein Clown für alle Fälle / Der Schneefrei-Horror

22 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6

Lincoln wird Luans Assistent für ihre Auftritte als Geburtstagsclown. Doch leider haben die beiden nicht den gleichen Humor. // Die Schule ist wegen zu viel Schnee geschlossen. Doch Lisa will das um jeden Preis verhindern.

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