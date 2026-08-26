Ein Clown für alle Fälle / Der Schneefrei-HorrorJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 26.08.2026: Ein Clown für alle Fälle / Der Schneefrei-Horror
22 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Lincoln wird Luans Assistent für ihre Auftritte als Geburtstagsclown. Doch leider haben die beiden nicht den gleichen Humor. // Die Schule ist wegen zu viel Schnee geschlossen. Doch Lisa will das um jeden Preis verhindern.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-5, Season 5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon