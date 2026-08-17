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Willkommen bei den Louds

Die Fahrprüfung / Feldwebel Lori

NickelodeonFolge vom 17.08.2026
Die Fahrprüfung / Feldwebel Lori

Die Fahrprüfung / Feldwebel LoriJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 17.08.2026: Die Fahrprüfung / Feldwebel Lori

22 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Lincoln versucht, Leni das Autofahren beizubringen. Allerdings stellt sich das als schwieriger als zunächst angenommen heraus. Lincoln passt es nicht, dass Lori als Babysitterin so streng ist. Er will das Kommando übernehmen - mit Überraschungen.

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