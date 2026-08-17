Die Fahrprüfung / Feldwebel LoriJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 17.08.2026: Die Fahrprüfung / Feldwebel Lori
22 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
Lincoln versucht, Leni das Autofahren beizubringen. Allerdings stellt sich das als schwieriger als zunächst angenommen heraus. Lincoln passt es nicht, dass Lori als Babysitterin so streng ist. Er will das Kommando übernehmen - mit Überraschungen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon