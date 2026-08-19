Der Übernachtungs-Besuch / FamilienbandeJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 19.08.2026: Der Übernachtungs-Besuch / Familienbande
22 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Endlich darf auch Lincoln mal einen Freund zum Übernachten einladen. Doch leider verläuft der Abend völlig anders als geplant. // Lincoln belauscht ein Gespräch seiner Eltern, bei dem es scheinbar darum geht, die Kinder loszuwerden. Jetzt ist guter Rat teuer.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon