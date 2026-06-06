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Willkommen bei den Louds

Sommer-Camp - Lisa in freier Wildbahn / Sommer-Camp - Immer schön cool bleiben

NickelodeonFolge vom 06.06.2026
Sommer-Camp - Lisa in freier Wildbahn / Sommer-Camp - Immer schön cool bleiben

Sommer-Camp - Lisa in freier Wildbahn / Sommer-Camp - Immer schön cool bleibenJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 06.06.2026: Sommer-Camp - Lisa in freier Wildbahn / Sommer-Camp - Immer schön cool bleiben

22 Min.Folge vom 06.06.2026

Im Camp Mastodon bringt Lynn die übervorsichtige Lisa dazu, ihre abenteuerlichere Seite zu entdecken. // Als Lori erfährt, dass ihre Mitcamper im Camp Mastodon sie uncool finden, beschließt sie, die Regeln zu brechen.

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