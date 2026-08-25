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Willkommen bei den Louds

Jagd auf das Hörnchen / Der Liebes-Experten-Podcast

NickelodeonFolge vom 25.08.2026
Jagd auf das Hörnchen / Der Liebes-Experten-Podcast

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Folge vom 25.08.2026: Jagd auf das Hörnchen / Der Liebes-Experten-Podcast

22 Min.Folge vom 25.08.2026

Es ist Großeltern-Tag an Lincolns Schule. Er und Myrtle werden mit einer alten Rivalin aus Myrtles Spionvergangenheit konfrontiert. Die Ratschläge in Leni und Miguels Liebespodcast bringen Unruhe in die Beziehung von Lori und Bobby.

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