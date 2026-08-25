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Willkommen bei den Louds

Nicht ohne Dr. Lopez

NickelodeonFolge vom 25.08.2026
Nicht ohne Dr. Lopez

Nicht ohne Dr. LopezJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 25.08.2026: Nicht ohne Dr. Lopez

11 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6

Clyde kann seinen Therapeuten Dr. Lopez nicht erreichen. Jede kleinste Entscheidung fällt ihm schwer.

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