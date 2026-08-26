Chaos am Valentinstag / Der falsche FreundJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 26.08.2026: Chaos am Valentinstag / Der falsche Freund
22 Min.Folge vom 26.08.2026
Rusty und seine Freundin Amber müssen ihre Liebe am Valentinstag geheim halten, da ihre Eltern Geschäftsrivalen sind. Lori sieht online ein Bild von Bobby mit einem anderen Mädchen und erkennt, dass es an der Zeit ist, wieder zu daten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
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