Bitte lächeln / Der ZimmertauschJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.07.2026: Bitte lächeln / Der Zimmertausch
22 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 6
Lincoln und Clyde versuchen alles, um auf einem der Fotos für das Jahrbuch aufzutauchen. Lincoln schlägt seinen Schwestern vor, die Zimmer zu tauschen, weil die beiden sich die ganze Zeit streiten. Sein Plan geht jedoch nach hinten los.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon