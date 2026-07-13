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Willkommen bei den Louds

Das Streiche-Paradies / Dads neuer Job

NickelodeonFolge vom 13.07.2026
Das Streiche-Paradies / Dads neuer Job

Das Streiche-Paradies / Dads neuer JobJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 13.07.2026: Das Streiche-Paradies / Dads neuer Job

22 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6

Die Familie heckt einen Plan zum 1. April aus, um Luan davon abzuhalten, alle mit Streichen in den Wahnsinn zu treiben. Die Kinder wollen einen neuen Job für ihren Vater finden, als sie von seinem Beruf als Tellerwäscher erfahren.

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