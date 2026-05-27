Der stilvolle Steele / Geld macht nicht glücklichJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 27.05.2026: Der stilvolle Steele / Geld macht nicht glücklich
22 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6
Um ein seltenes David Steele Sammlerstück zu bekommen, leiht sich Lincoln bei Lola Geld. // Als die Hunnicutts über Nacht reich werden, versuchen sie sich in einer luxuriösen Nachbarschaft für die Superreichen anzupassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3, Season 3-6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon