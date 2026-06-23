Zukunftspläne / Lynn gewinnt immerJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 23.06.2026: Zukunftspläne / Lynn gewinnt immer
22 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 6
Lincolns Eltern wollen ihren Kindern die bestmögliche Ausbildung bieten - doch die sind davon wenig begeistert. // Weil Lynn in allen Spielen unschlagbar ist, hecken ihre Geschwister einen Plan aus, um sie endlich zu besiegen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-6, Season 6, Season 8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon