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Willkommen bei den Louds

Der Meister der Überzeugung / Freund oder Feind?

NickelodeonFolge vom 15.07.2026
Der Meister der Überzeugung / Freund oder Feind?

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Folge vom 15.07.2026: Der Meister der Überzeugung / Freund oder Feind?

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6

Lincoln will unbedingt auf ein Rock-Konzert. Doch seine Überzeugungskünste scheinen bei seinen Eltern diesmal nicht zu wirken. // Lisa will sich ihre schlechte Note in der Sozialkompetenz ausbessern - doch das fällt ihr schwerer als gedacht.

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