Der Meister der Überzeugung / Freund oder Feind?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 15.07.2026: Der Meister der Überzeugung / Freund oder Feind?
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6
Lincoln will unbedingt auf ein Rock-Konzert. Doch seine Überzeugungskünste scheinen bei seinen Eltern diesmal nicht zu wirken. // Lisa will sich ihre schlechte Note in der Sozialkompetenz ausbessern - doch das fällt ihr schwerer als gedacht.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon