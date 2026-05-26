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Willkommen bei den Louds

Wahre Legenden / In der Shopping-Wildnis

NickelodeonFolge vom 26.05.2026
Wahre Legenden / In der Shopping-Wildnis

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Folge vom 26.05.2026: Wahre Legenden / In der Shopping-Wildnis

22 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6

Lincoln und sein Vater gehen zu "Legends of the Hidden Temple" und freuen sich darauf, gemeinsam Zeit zu verbringen. Außerdem will Lincoln einkaufen gehen, muss aber auf seine kleine Schwester aufpassen. Also nimmt er sie einfach mit.

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