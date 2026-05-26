Wahre Legenden / In der Shopping-WildnisJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 26.05.2026: Wahre Legenden / In der Shopping-Wildnis
22 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6
Lincoln und sein Vater gehen zu "Legends of the Hidden Temple" und freuen sich darauf, gemeinsam Zeit zu verbringen. Außerdem will Lincoln einkaufen gehen, muss aber auf seine kleine Schwester aufpassen. Also nimmt er sie einfach mit.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2-3, Season 3-6, Season 6-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-10: Nickelodeon